Justice au Bénin : les États-Unis mobilisent 2,3 millions de dollars pour moderniser les tribunaux

Le ministère de la Justice et de la Législation a reçu vendredi 6 novembre, à Cotonou, un lot d’équipements financé par Washington. D’un montant de 2,3 millions de dollars américains, ce soutien doit accompagner la modernisation des tribunaux du Nord du Bénin. Pour Skye Justice, le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis, cette remise traduit une « convergence de vues » sur l’État de droit, la transparence et la bonne gouvernance.

Le gouvernement béninois multiplie depuis 2016 les chantiers dans ce domaine. Selon le bilan présenté par le ministre Yvon Détchénou, le pays a créé des juridictions spécialisées, renforcé ses effectifs et digitalisé plusieurs services. Le casier judiciaire peut désormais être obtenu en trois clics depuis le 1er novembre. Le 28 juillet, la Commission nationale de réforme du droit a été installée pour assurer une veille législative permanente. Le ministre affirme par ailleurs que « toutes les juridictions » sont désormais connectées à internet.

Des outils numériques pour des dossiers traités plus vite

Les équipements remis comprennent des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des appareils photonumériques et des imprimantes. Ils doivent permettre aux tribunaux de gérer leurs dossiers grâce aux outils numériques et de traiter les affaires avec davantage d’efficacité, ce qui pourrait contribuer à réduire la durée de la détention provisoire.

Pour Skye Justice, des tribunaux qui fonctionnent sans entrave renforcent la confiance des citoyens, tout en garantissant aux communautés un environnement plus sûr. Le ministre Détchénou, de son côté, estime que ces outils amélioreront « les conditions de travail des professionnels de la justice », et donc la qualité du service rendu aux justiciables.

Le projet, baptisé Projet d’appui au renforcement de l’accès à la justice (PARAJ), est mis en œuvre avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), grâce au financement du gouvernement américain. Le représentant résident du PNUD, Dr El Hadji Fall, a invité les structures bénéficiaires à entretenir ces équipements afin qu’ils servent longtemps les populations.