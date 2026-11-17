Keyne, le petit frère de l’attaquant espagnol Lamine Yamal, a tourné sa première publicité pour la marque allemande BOSS, dont la vidéo est apparue le 11 novembre 2026 en Espagne. L’enfant de trois ans y sourit, vêtu d’un costume gris très clair et de baskets blanches.

Pour rappel, Keyne est le demi-frère de Lamine Yamal, puisqu’il est né de la même mère, Sheila Ebana, dans une nouvelle union. Les caméras l’ont repéré dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, où il encourageait l’Espagne depuis les tribunes. Ensuite, il a assisté à tous les matchs de la Roja, et ses réactions sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Certains médias le présentaient même comme la star officieuse du tournoi.

Puis l’Espagne a remporté la compétition. Lamine Yamal, 19 ans, est ainsi devenu le plus jeune joueur à avoir gagné à la fois le Mondial et l’Euro. La marque allemande utilise le mot-clic #BeYourOwnBOSS depuis sa refonte d’identité en 2022. Depuis, ce slogan sert de fil conducteur à ses campagnes successives, qui ont réuni des personnalités comme Gigi Hadid, Khaby Lame, Matteo Berrettini ou Gisele Bündchen.

Une famille de plus en plus sollicitée par les marques

Les marques s’intéressent de près à l’entourage de Lamine Yamal. En effet, l’attaquant du FC Barcelone est devenu en juin 2026 le premier ambassadeur mondial de American Eagle, et il est aussi lié à Adidas, à Beats by Dre et à Nesquik. Keyne avait d’ailleurs déjà figuré dans une publicité pendant le Mondial, ce qui confirme l’intérêt commercial que suscite le jeune garçon. Enfin, Lamine Yamal publie régulièrement des vidéos avec son petit frère sur les réseaux sociaux, où ils dansent, jouent et passent du temps en famille.