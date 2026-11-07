La Chine dépêche des envoyés spéciaux en Éthiopie, à Djibouti, en Égypte et en Érythrée pour promouvoir le dialogue

Pékin envoie trois diplomates de haut rang en Afrique de l’Est et au Moyen-Orient en novembre 2026. Lors de son point de presse du 2 novembre, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a annoncé que Liu Xianfa, représentant spécial pour les affaires africaines, se rendra en Éthiopie, à Djibouti et en Égypte début et mi-novembre. L’envoyé spécial pour la Corne de l’Afrique, Hu Changchun, doit pour sa part visiter l’Érythrée, tandis que Zhai Jun, émissaire pour le Moyen-Orient, ira en Iran, à Oman et en Arabie saoudite. La Chine, qui entretient une base navale à Djibouti, multiplie ainsi ses missions autour de la mer Rouge.

Mao Ning a justifié cette tournée en s’appuyant sur les initiatives du président Xi Jinping et sur les « quatre principes » de Pékin pour les crises africaines, avant de préciser l’objectif de ces déplacements :

Ces visites de diplomatie itinérante visent à promouvoir les pourparlers de paix, à apaiser les tensions et à jouer un rôle constructif pour préserver la paix et la stabilité régionales.

Hu Changchun a déjà été reçu à Asmara

L’émissaire chinois a ouvert la série dès le 5 novembre à Asmara, où le président Issayas Afewerki l’a reçu. La présidence érythréenne a publié un communiqué sur cette rencontre, et elle y indique que Hu Changchun a rappelé la position de Pékin sur la souveraineté de l’Érythrée :

Les discussions approfondies ont porté sur les relations bilatérales et sur l’évolution de la situation dans la région. Hu Changchun a réitéré la position de la République populaire de Chine sur l’impératif de respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Érythrée.

Cette rencontre est la troisième entre les deux hommes en moins d’un an. En effet, Hu Changchun avait déjà vu Issayas Afewerki en décembre 2025 puis en avril 2026, et il avait enchaîné Asmara et Addis-Abeba à quelques jours d’intervalle lors de ce dernier déplacement. Les tensions entre l’Éthiopie et l’Érythrée, liées à l’accès éthiopien à la mer Rouge, inquiétaient alors plusieurs capitales. Le poste d’envoyé spécial pour la région existe depuis 2022 et a d’abord été occupé par Xue Bing, dont Hu Changchun a pris la succession.