Aliko Dangote
Photo : Facebook (Dangote Industries)

La fortune d'Aliko Dangote dépasse désormais celle de l'ex-femme de Jeff Bezos

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La fortune d’Aliko Dangote poursuit sa progression et dépasse désormais celle de MacKenzie Scott, l’ancienne épouse du fondateur d’Amazon. Selon Business Insider Africa, elle était estimée à 39,4 milliards de dollars, mais au moment de la rédaction de cet article, l’indice Bloomberg l’évalue à plus de 40 milliards de dollars.

Cette progression s’explique notamment par l’intérêt des investisseurs pour sa raffinerie pétrolière, un projet de 20 milliards de dollars situé à Lekki, près de Lagos, au Nigeria. En effet, cette installation industrielle, mise en service en 2024, d’une capacité initiale de 650 000 barils par jour, portée à 700 000 barils selon les données de son site officiel a enregistré un bénéfice net de 4,725 milliards de dollars sur neuf mois.

Par ailleurs, l’introduction en Bourse de la raffinerie a contribué à attirer davantage d’investisseurs. Lancée en septembre 2026, l’opération portait sur 4,1 milliards d’actions nouvelles, proposées à 525 nairas l’unité, avec un objectif de levée d’environ 1,6 milliard de dollars s’est finalement achevée le 27 octobre et devait permettre à Dangote de conserver près de 87 % du capital.

En outre, au-delà de ses performances financières, la raffinerie joue un rôle croissant dans l’approvisionnement énergétique du Nigeria car selon l’Economist Intelligence Unit, elle couvrait près de 80 % de la demande intérieure d’essence en avril 2026, contribuant ainsi à réduire les importations de produits raffinés.

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