La Réunion : le footballeur Wanis Honsor, 22 ans, meurt d'un malaise à l'entraînement

Un entraînement ordinaire a tourné au drame mercredi 11 novembre 2026 à La Réunion, département français de l’océan Indien. Le défenseur Wanis Honsor, 22 ans, s’est effondré en pleine séance avec le Saint-Denis FC, sur le terrain du stade de la Jamaïque, à Saint-Denis. Il avait ressenti une violente douleur à la poitrine juste avant de tomber, et la cause exacte du décès n’a pas été précisée.

Des coéquipiers pompiers ont tenté de le sauver

Le secrétaire du club, Eric Pery, a décrit la scène : « C’était au milieu de l’entraînement. On a essayé, avec les gars qui sont quand même pompiers… On a essayé de le sauver, mais c’était trop tard ». Les massages cardiaques n’ont pas permis de le réanimer, et une cellule psychologique a été mise en place pour les joueurs présents.

Le Saint-Denis FC a annoncé la nouvelle dans un communiqué : « C’est avec une immense tristesse et une profonde douleur que le Saint-Denis FC fait part de la disparition tragique de son joueur Wanis Honsor, survenue ce matin lors de l’entraînement. Aujourd’hui, au-delà du football, c’est toute une famille sportive qui est endeuillée ». La Fédération française de football a elle aussi présenté ses condoléances à la famille et au club.

Arrivé sur l’île au début de l’année 2026, Wanis Honsor avait joué en France hexagonale au FC Rouen, au FC Dieppe et au FC Flers. Ces trois clubs normands lui ont rendu hommage le jour même.