La Russie frappe une centrale de DTEK, Kiev en difficulté après la baisse des livraisons de Patriot

Trois centrales thermiques de DTEK, premier groupe énergétique privé d’Ukraine, ont cessé de produire de l’électricité le 3 novembre après une salve de missiles et de drones russes. DTEK a indiqué que les trois stations avaient été visées dans la nuit et qu’elles avaient dû arrêter leur production. Les défenses ukrainiennes manquent d’intercepteurs pour les protéger.

Les missiles Patriot, seule arme ukrainienne capable d’arrêter les missiles balistiques russes, se font rares. Le président Volodymyr Zelensky a affirmé dans un entretien à ABC News que son pays n’avait reçu que 24 missiles Patriot américains en trois mois. Il a ensuite déclaré à Bloomberg que l’Ukraine en recevait environ 12 par mois, soit quatre fois moins que sous Joe Biden.

Les frappes se poursuivent. Le 9 novembre, Centrenergo, autre exploitant de centrales thermiques, a annoncé une nouvelle attaque contre sa centrale de Tripillia, près de Kiev : « La Russie a de nouveau attaqué la centrale thermique de Tripillia. Les conséquences des frappes sont extrêmement graves. » Cette installation avait déjà été détruite en avril 2024, ce qui l’expose encore davantage aux frappes.

Le ministère ukrainien de l’Énergie a par ailleurs déclaré le 4 novembre que les centrales nucléaires avaient dû réduire leur production, car les attaques sur les sous-stations limitent la distribution du courant, la région de Kiev étant la plus touchée.