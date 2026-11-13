La Turquie multiplie les alliances sécuritaires : après l'Arabie saoudite, un pacte avec le Qatar

Un accord de défense mutuelle lie désormais la Turquie au Qatar. Le président Recep Tayyip Erdogan l’a signé vendredi 13 novembre 2026 à Istanbul avec l’émir Tamim ben Hamad Al-Thani, a annoncé la présidence turque sur X. Ankara avait déjà conclu en août un pacte de défense avec l’Arabie saoudite et le Pakistan à La Mecque, et ce nouveau texte prolonge cette série d’alliances.

La présidence turque rapporte les propos du chef de l’État, qui estime que l’accord ajoutera une nouvelle dimension aux liens entre les deux pays, puis évoque la situation dans le Golfe : « Cet accord ajoutera une nouvelle dimension aux liens fraternels entre nos deux pays, et nous continuerons à travailler ensemble pour empêcher la résurgence de la guerre dans la région du Golfe, poser les bases du dialogue et parvenir à la paix ». Les deux capitales ont aussi affiché leur volonté de développer leur coopération énergétique, en particulier sur le gaz naturel liquéfié.

Les liens militaires entre Ankara et Doha sont anciens. Le Parlement turc avait ratifié dès le 7 juin 2017, deux jours après le début de la crise du Golfe, un accord autorisant le déploiement de soldats turcs au Qatar. En octobre, un mémorandum baptisé Badr avait par ailleurs réuni à Doha les ministères de la Défense du Qatar, de la Turquie, du Pakistan et de l’Indonésie.