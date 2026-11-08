La Yangwang U9 Xtreme de BYD franchit les 500 km/h, une première mondiale pour une voiture de série

Aucune voiture de série n’avait jamais dépassé cette barre. Le 1er novembre 2026, la Yangwang U9 Xtreme a atteint 503,17 km/h sur une portion fermée de la route internationale Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11), dans la région d’Al Dhafra, à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Le constructeur BYD a annoncé le résultat le 6 novembre dans son communiqué et indique que la FIA a reconnu cette vitesse. Sa vice-présidente exécutive, Stella Li, a salué la performance après l’essai : « Je dis toujours que nos ingénieurs sont jeunes, audacieux et un peu fous, mais dans le bon sens ! 503,17 km/h est une performance fantastique, qui place la référence de la puissance purement électrique encore plus loin que tout ce que d’autres peuvent imaginer ».

Un record établi sur un seul passage

Le pilote allemand Marc Basseng, déjà au volant lors du précédent record de la voiture, a de nouveau mené l’essai. Selon BYD, une première passe a confirmé les progrès sur la suspension, l’aérodynamique et les pneus, puis la seconde a donné la vitesse record, ce que le pilote résume ainsi : « Cette fois, nous avons relevé un défi complètement différent : repousser les limites de la vitesse sur une route publique à Abou Dhabi. À ces vitesses extrêmes, chaque détail compte, et rien de tout cela n’aurait été possible sans l’incroyable équipe d’ingénieurs de YANGWANG ».

Cette performance vaut à la voiture deux records Guinness World Records, celui de la voiture de série la plus rapide et celui de la voiture électrique de série la plus rapide, mais dans les deux cas sur un seul sens de circulation. Avec ses 3 019 chevaux, elle améliore ainsi son propre record de 496,22 km/h, établi en septembre 2025 à Papenburg, en Allemagne, et dépasse la Bugatti Chiron Super Sport 300+, qui détenait la référence avec 490,5 km/h depuis 2019.