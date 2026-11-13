L'AES déplore les expulsions de Guinée et s'insurge contre des "ingérences" de l'UE

Les ministres de la Confédération des Etats du Sahel étaient réunis à Ouagadougou les 11 et 12 novembre où ils ont abordé divers sujets d’ordre socio-politique et diplomatique. Au cours des travaux, les représentants du Burkina, du Mali et du Niger se sont notamment appesantis sur la situation des orpailleurs clandestins refoulés de Guinée.

Dans le communiqué de fin des travaux, les représentants des 3 pays ont exprimé leur préoccupation face aux expulsions massives de ressortissants africains depuis la Guinée. De plus, les ministres ont renouvelé leurs critiques contre l’Union européenne, qu’ils accusent de s’ingérer dans les affaires internes des nations africaines.

La situation des orpailleurs clandestins refoulés au cœur des échanges

Cependant, ce sont les expulsions en masse de ressortissants africains notamment des orpailleurs clandestins depuis la Guinée qui ont retenu l’attention des responsables de l’AES. Dans leur communiqué final, les ministres ont regretté le “caractère massif” de ces opérations. Ils ont aussi déploré les conséquences sur les personnes concernées.

La plupart des refoulés de Guinée ont convergé vers le Mali. Dans l’urgence, les autorités maliennes ont actionné un certain nombre de mécanismes afin de prendre en charge les orpailleurs clandestins de diverses nationalités. Comme l’a indiqué le premier ministre malien Abdoulaye Maiga, la prise en charge de ces personnes représente un défi humanitaire et logistique.

Depuis la création de l’AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont actionné des leviers dans le but d’harmoniser leur politique et vision pour booster le processus de développement confédéral. Les récents travaux de Ouagadougou ont permis de faire aussi le point sur la mise en œuvre de la feuille de route de l’An II de l’AES. Les représentants de Ouagadougou, Niamey et Bamako ont examiné les avancées enregistrées dans le cadre de cette coopération.