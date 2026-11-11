L'américain qui a tué ses 3 enfants suspectés d'être possédés, sera exécuté

Plus de vingt ans après la mort de ses trois enfants au Texas, John Allen Rubio doit être exécuté par injection létale ce jeudi. Avant cette échéance, il est revenu sur les événements qui ont précédé le drame et sur les croyances qui, selon lui, avaient marqué cette période.

L’affaire remonte au 11 mars 2003, à Brownsville, au Texas. Ce jour-là, les trois enfants de John Allen Rubio, Julissa Quesada, âgée de 3 ans, John E. Rubio, âgé de 14 mois, et Mary Jane Rubio, âgée de 2 mois, ont perdu la vie dans l’appartement familial, avant que leurs corps ne soient découverts le lendemain par le frère de Rubio, qui a alerté les autorités.

Plus de vingt ans après les faits, Rubio est revenu sur les circonstances qui auraient précédé le drame dans une interview accordée à KRGV et affirme avoir observé des phénomènes étranges au sein de sa famille, ce qui l’aurait convaincu que quelqu’un pratiquait la sorcellerie contre ses proches. Ainsi, cette conviction aurait pris de l’ampleur lorsque sa fille Julissa a commencé à adopter un comportement inhabituel. Selon son récit, la fillette prétendait être sa grand-mère décédée, ce qui l’aurait particulièrement troublé puisqu’il avait auparavant rêvé que son enfant était possédée par cette dernière.

D’un autre côté, Angela Camacho, la mère des enfants, avait donné trois versions différentes. Elle avait notamment évoqué leur conviction que les enfants étaient possédés, les difficultés financières du couple et une combinaison de ces deux facteurs. Les procureurs n’ont toutefois pas retenu les explications liées à la possession démoniaque.

Sur le plan judiciaire, Rubio a d’abord été condamné à mort en 2003. Toutefois, une cour d’appel a annulé cette décision en 2007, entraînant un nouveau procès. Le 2 août 2010, il a de nouveau été reconnu coupable et condamné à la peine capitale. De son côté, Camacho a plaidé coupable en 2005 et purge trois peines de prison à perpétuité et pourra demander une libération conditionnelle à partir de 2043.

À l’approche de son exécution, Rubio affirme avoir accepté son sort et exprime son souhait de retrouver ses enfants et Dieu. « Maintenant que ma date d’exécution est fixée, je suis prêt à retrouver mes enfants et à être auprès de Dieu. Je sais qu’ils connaissent la vérité ; j’adorais mes enfants », a-t-il déclaré à KRGV.