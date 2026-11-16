Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde selon Zlatan Ibrahimovic

Grâce à ses performances, Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone s’est imposé comme l’une des principales têtes de gondoles du football international. Le champion du monde 2026 continue de susciter l’admiration au delà des terrains. Le jeune crack a reçu un nouveau témoignage élogieux, cette fois de la part de Zlatan Ibrahimovic.

Interrogé sur l’identité du meilleur joueur du monde du moment, l’ancienne vedette suédoise du Paris Saint Germain n’a pas hésité à désigner Lamine Yamal. Ibrahimovic n’est pas la première légende du ballon rond a dressé les louanges du jeune talent barcelonais.

Lamine Yamal, une ascension qui impressionne

Au cours d’un entretien médiatique avec le youtubeur KSI, Zlatan Ibrahimovic a fait une comparaison avec l’autre jeune crack d’Arsenal, Bukayo Saka pour mettre en avant les qualités de Lamine Yamal. Pour Zlatan, il ne fait aucun doute que le champion d’Europe est actuellement au-dessus du lot. Bukayo Saka montre de très belles choses depuis quelques saisons maintenant, mais Ibrahimovic estime que Yamal a quelque chose en plus. La légende suédoise a vanté la créativité, le génie naturel, la capacité à faire basculer n’importe quel match à tout moment du numéro 10 barcelonais.

Le choix de Zlatan Ibrahimovic montre la place que Lamine Yamal occupe dans les discussions autour des meilleurs joueurs du monde. Son influence dans le système tactique du FC Barcelone lui permet de s’asseoir à la même table que les plus grandes superstars du ballon rond. Alors qu’il a terminé troisième du ballon d’or, Lamine est bien parti pour marquer l’histoire de son sport.