Le Bénin et la Suède explorent de nouvelles opportunités de partenariat économique

La diplomate suédoise Katrin Månsson, désignée ambassadrice de son pays auprès du Bénin, a remis vendredi 6 novembre, les copies figurées de ses lettres de créance à la ministre des Affaires étrangères, Corinne Amori Brunet. Si l’étape est protocolaire, les discussions qui l’ont suivie portaient sur l’économie, avec la volonté de trouver de nouveaux terrains de partenariat entre Stockholm et Cotonou.

Ce rapprochement reflète une stratégie de diversification des partenariats économiques. Le président Romuald Wadagni et le président émirati ont conclu le 25 octobre 2026, à Abou Dhabi, un accord de partenariat économique global destiné à réduire les droits de douane et à stimuler les investissements, en attente de ratification. Au mois d’octobre, à Bangkok, le Bénin a signé avec la Banque islamique de développement des financements dépassant 326 millions d’euros, notamment pour moderniser l’axe Godomey–Ouidah–Hillacondji et soutenir l’agro-industrie.

Une séance de travail tournée vers le financement et l’investissement

Après l’audience, la délégation suédoise s’est entretenue avec le ministre délégué chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette, Hugues Oscar Lokossou. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération économique entre les deux pays et sur l’identification de nouvelles opportunités de partenariat dans différents domaines. Les secteurs précis n’ont pas encore été rendus publics.