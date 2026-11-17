Le Canada autorise l’entrée de 49 000 véhicules électriques fabriqués en Chine chaque année, dans le cadre de l’accord préliminaire que le premier ministre Mark Carney et le président chinois Xi Jinping ont conclu le 16 janvier 2026 à Pékin. Ainsi, ces voitures seront taxées à 6,1 %, contre 100 % depuis 2024, et le plafond doit monter à environ 70 000 unités en cinq ans. En retour, Ottawa obtient une baisse des droits chinois sur ses produits agricoles. Pourtant, Washington n’a pas tardé à réagir, car le président américain Donald Trump a menacé le Canada de lourdes représailles une semaine plus tard.

Des voitures contre du canola

Carney a présenté l’accord lors d’un point de presse à Pékin, au cours de la première visite d’un premier ministre canadien en Chine depuis huit ans : « Le Canada et la Chine ont conclu un accord commercial préliminaire, mais historique, visant à éliminer les obstacles au commerce et à réduire les droits de douane ». Ensuite, il a précisé que le plafond de 49 000 véhicules correspond à peu près aux importations de 2023, avant les taxes, soit moins de 3 % des 1,8 million de véhicules neufs vendus chaque année au Canada. Il a ajouté que la Chine devrait investir dans l’industrie automobile canadienne d’ici trois ans.

De son côté, Pékin doit ramener ses droits sur les graines de canola canadiennes d’environ 84 % à 15 % au 1er mars 2026. Il suspend aussi, jusqu’à la fin de 2026, les droits de 100 % sur la farine de canola et les pois, ainsi que ceux de 25 % sur le homard et le crabe. En effet, ces taxes répondaient à celles d’Ottawa : en 2024, le Canada s’était aligné sur Washington avec 100 % sur les véhicules électriques chinois et 25 % sur l’acier et l’aluminium, et la Chine avait riposté sur le canola, le porc et les produits de la mer.

Trump menace de taxer à 100 % tous les produits canadiens

Le 24 janvier, Trump a visé Carney, qu’il appelle gouverneur plutôt que premier ministre, dans un message où il écrit : « Si le Canada conclut un accord avec la Chine, il sera immédiatement frappé d’un droit de douane de 100 % sur tous les biens et produits canadiens qui entrent aux États-Unis ». Le lendemain, il a poursuivi en affirmant : « La Chine est en train de prendre complètement le contrôle de l’ancien grand pays qu’était le Canada. C’est triste à voir. J’espère seulement qu’ils laisseront le hockey sur glace tranquille ».

Face à ces menaces, Carney a répondu le 25 janvier que son gouvernement ne cherche pas de libre-échange avec Pékin : « Nous n’avons aucune intention de le faire avec la Chine ou avec toute autre économie non marchande. Ce que nous avons fait avec la Chine, c’est corriger certains problèmes apparus au cours des deux dernières années ».

L’accord divise aussi à l’intérieur du pays. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, estime qu’il menace davantage le secteur automobile de sa province, déjà frappé par les droits américains. À l’inverse, celui de la Saskatchewan, Scott Moe, dont la province produit plus de la moitié du canola canadien, a remercié Carney.

Enfin, le ministre canadien du Commerce, Maninder Sidhu, a annoncé le 4 novembre la prolongation de l’arrangement jusqu’à la fin de 2028, afin de garantir aux producteurs « un accès prévisible au marché chinois ». La Chine reste le deuxième partenaire commercial du Canada pour les marchandises, avec 125,7 milliards de dollars canadiens d’échanges en 2025.