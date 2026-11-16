Le Canada interdit l'entrée de la Russie au Mondial junior de hockey, l'IIHF confirme

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a confirmé dimanche 15 novembre 2026 que la Russie ne jouera pas le Mondial junior organisé au Canada, du 26 décembre au 5 janvier, à Edmonton et Red Deer, dans la province d’Alberta. Ottawa refuse l’entrée sur son territoire à l’équipe russe, et l’instance en a pris acte dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux : « L’IIHF confirme qu’en raison de la position et des restrictions formellement communiquées par le gouvernement canadien, l’équipe nationale russe des moins de 20 ans ne peut pas participer au Championnat du monde junior ».

Cette absence va pourtant à l’encontre d’une décision de la justice sportive. En effet, la Russie, écartée des compétitions de l’IIHF depuis février 2022 et le début de l’invasion de l’Ukraine, avait obtenu fin octobre du Tribunal arbitral du sport (TAS) sa réintégration immédiate, à commencer par ce tournoi.

Le Premier ministre canadien Mark Carney avait donc répondu dès le 3 novembre : « Donc, si vous me demandez précisément pour le Mondial junior, les Russes n’y seront pas ». De plus, son gouvernement a justifié ce choix par la guerre en Ukraine, en affirmant que « la position du Canada n’a pas changé parce que les actes de la Russie n’ont pas changé ». Ainsi, le secrétaire d’État aux Sports, Adam van Koeverden, a précisé que l’interdiction s’applique aussi aux joueurs russes qui détiennent déjà un visa canadien, par exemple ceux qui évoluent dans des clubs du pays.

Pour sa part, la fédération russe, qui avait demandé le déplacement ou l’annulation du tournoi, juge cette décision illégale. Par conséquent, la Norvège, rétrogradée en division inférieure pour faire de la place à la Russie, retrouve sa place dans l’élite. Enfin, le Canada n’est pas seul dans ce refus : la Suède, la Finlande, la Tchéquie, la Norvège, la Lettonie et le Danemark ont annoncé qu’ils n’affronteraient pas la Russie au Mondial masculin de 2027, prévu en Allemagne.