Le footballeur Robert Sanchez victime d'un accident avec sa Ferrari à 350000 €

Le footballeur espagnol Robert Sanchez a vécu une grosse frayeur en Allemagne sur le mythique circuit du Nürburgring. En effet, le gardien de but de l’équipe de Côme, prêté par le club de Chelsea, a été victime d’un accident alors qu’il conduisait sa rutilante Ferrari 488 Challenge Evo . Le prix du bolide est estimé à 350 000 euros. Fort heureusement, Sanchez est sorti indemne de l’accident. Cependant, la Ferrari a été sérieusement endommagée après le choc.

Selon des sources concordantes, l’accident a eu lieu ce lundi 9 novembre. Alors qu’il effectuait le tour du Nürburgring, le portier espagnol a perdu le contrôle de sa Ferrari dans un virage. Le bolide a fini sa course contre les barrières de sécurité. Roulant à près de 112 km/h, le choc a été violent et d’après les informations de la presse locale ceux qui ont assisté à l’accident ont eu très peur. Les images du véhicule endommagé montrent que Robert Sanchez l’a échappé belle.

Robert Sanchez participe au nettoyage après l’accident

Malgré l’état de sa Ferrari, l’ex dernier rempart de Chelsea n’a pas été blessé. Des sources concordantes ont notifié qu’après l’accident, Robert Sanchez aurait lui-même participé au ramassage de certains débris présents sur la piste pour éviter que d’autres incidents se produisent ce qui montre qu’il était lucide. Robert Sanchez est l’un des hommes importants du bon début de saison de Côme en championnat.

L’équipe entraînée par Cesc Fabregas enchaîne les performances de grande classe et Sanchez y est pour beaucoup. Il apporte son expérience à une équipe très jeune. Même s’il ne présente pas de blessures visibles, le gardien espagnol devra toutefois passer des examens pour éliminer tout doute.