Alors que la trêve internationale bat son plein, le classement FIFA a été actualisé et le Maroc a réalisé une véritable percée. En effet, les Lions de l’Atlas ont gagné du terrain sur plusieurs grandes nations du football mondial dans ce nouveau classement FIFA.

Dans le classement qui a été publié ce 18 novembre, le Maroc occupe la cinquième position et devance des nations phares comme le Portugal et le Brésil. Cette progression de deux rang confirme le changement de dimension du Maroc.

Le Maroc dans l’élite du football mondial

Grâce à ses bonnes performances sur le plan international, le Maroc fait désormais partie du gotha des superpuissances du football. Avec 1809,37 points, les Lions de l’Atlas devancent le Portugal (1801,28 points) et le Brésil (1800,91 points). Le Portugal et le Brésil ont enregistré au cours de leur dernières sorties des prestations décevantes qui a impacté sur leurs différentes places dans le classement actualisé de la FIFA.

Comme nous l’avons écrit ce matin, cette place du Maroc représente une étape importante pour le football marocain. Cette position représente le meilleur classement pour les Lions de l’Atlas depuis la création du classement FIFA. En tête du classement, on retrouve les champions du monde espagnol et l’Argentine occupe la deuxième place. La France complète le podium suivie de près par l’Angleterre.