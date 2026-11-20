Des militaires marocains et américains ont expérimenté, à Tan-Tan, des véhicules sans conducteur dotés de technologies antidrones.

Des militaires marocains et américains ont testé, du 3 au 14 octobre, des véhicules autonomes équipés de systèmes de détection et de neutralisation des drones à Tan-Tan, au Maroc. En effet, selon un rapport de l’armée américaine publié le 19 novembre, cette expérimentation a mobilisé plus de dix entreprises américaines spécialisées dans la défense.

Les essais se sont déroulés sur un terrain d’entraînement multidomaine, avec pour objectif d’évaluer la capacité des véhicules à se déplacer sans conducteur sur des surfaces accidentées. De plus, les équipes ont également vérifié leur fonctionnement dans un environnement marqué par des interférences électroniques susceptibles de perturber les communications. En effet, les prototypes associaient des plateformes autonomes, des logiciels, des moyens de communication et des équipements antidrones avec pour objectif notamment de renforcer la protection de zones étendues sans exposer directement les militaires.

Une première série d’évaluations avait déjà été organisée en septembre à Yuma, dans l’Arizona, aux États-Unis. Cependant, les conditions rencontrées à Tan-Tan ont permis de confronter ces équipements à un environnement opérationnel différent.

Pour rappel, le 13 juillet 2026, les Forces armées royales et le commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM) ont conclu un accord à Stuttgart, en Allemagne, pour créer l’Africa Multidomain Training and Experimentation Center (AMTEC) à Tan-Tan. Le projet prévoit un terrain d’entraînement, une académie des drones et un centre d’innovation. Sa mise en service est envisagée à l’horizon 2030.