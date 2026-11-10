Le numéro 10 de Messi pourrait revenir à l'un de ces deux joueurs argentins

Le légendaire numéro 10 de Lionel Messi pourrait bientôt changer de propriétaire en équipe nationale. En effet, deux joueurs seraient actuellement envisagés par le staff argentin pour reprendre ce maillot iconique. Il s’agit de Nico Paz et de Lautaro Martínez. Ainsi, le choix sur le futur porteur du numéro 10 opposerait deux profils différents, entre un jeune milieu offensif en pleine progression et un attaquant déjà installé parmi les tauliers de la sélection.

D’après les informations de la presse argentine, Paz et Martinez figurent parmi les favoris pour assurer la succession de Lionel Messi. Âgé de 28 ans, Lautaro Martínez possède plusieurs arguments qui peuvent jouer en sa faveur.

Lautaro Martínez ou Nico Paz, qui sera l’élu ?

Le goleador de l’Inter Milan fait partie des joueurs importants de la sélection argentine depuis quelques saisons maintenant. Son expérience internationale et son leadership au sein du vestiaire pourraient peser dans le choix du staff technique. Aussi, le capitaine de l’Inter Milan porte déjà le numéro 10 avec le club lombard. Il sait par conséquent ce que représente ce maillot et les responsabilités qui l’accompagnent.

Face à Lautaro Martinez, Nico Paz représente une option tournée vers l’avenir. Le prodige de 22 ans s’est progressivement fait une place dans le paysage du football argentin et mondial. Avec ses qualités techniques, le joueur de Côme est considéré comme l’un des footballeurs les plus talentueux à son poste. Son profil est différent de celui de son aîné, Lautaro Martínez.

Nico Paz est un créateur dans l’âme dans le style Iniesta ou Xavi. Il organise le jeu, distribue des caviars et est capable de faire la différence à n’importe quel moment dans la surface de réparation. Lionel Messi a raccroché les crampons avec l’albiceleste, dans les jours à venir, on saura qui aura l’insigne honneur de porter le numéro 10 et de perpétuer l’héritage de la Pulga.