Le numéro 7 de Cristiano Ronaldo courtisé par Nazinho, joueur de l'AS Monaco

La retraite internationale de Cristiano Ronaldo ouvre une nouvelle page dans l’histoire de la sélection nationale du Portugal. Il y a quelques jours, CR7 a annoncé la fin de son aventure avec la Seleçao. Durant de nombreuses années, la superstar portugaise a fait rêver plusieurs générations de fans avec son maillot floqué du numéro 7.

Flavio Nazinho, le jeune prodige de l’As Monaco se dit prêt à reprendre le célèbre numéro 7 en sélection. Le joueur de 23 ans a émis ce souhait après avoir été convoqué pour la première fois par Jorge Jésus. Pour Nazinho, le numéro 7 représente un grand rêve et il n’a pas caché sa fierté à l’idée d’endosser ce rôle. Le jeune crack a aussi exprimé son regret de ne pas avoir eu l’occasion de côtoyer CR7 sous les couleurs du Portugal.

Nazinho prêt à perpétuer l’héritage du numéro 7

Interrogé à l’idée de prendre la relève de CR7 en portant le numéro 7 du Portugal Nazinho n’a pas tourné autour du pot et il s’est exprimé en ces termes : « Moi ? Oui, avec fierté. C’est dommage de ne pas croiser Cristiano en sélection. J’aurais aimé le rencontrer et partager cette expérience avec lui. » Le maillot numéro 7 reflète une symbolique au Portugal. D’immenses joueurs l’ont porté. Cristiano Ronaldo l’a lui-même hérité de Luis Figo.

Au fil des années, le nom du quintuple ballon a été associé au numéro 7 d’où son surnom “CR7”. Pour Nazinho, l’idée de reprendre le légendaire numéro 7 ne serait donc pas anodine. Le latéral de l’AS Monaco pourrait se retrouver associé à un symbole fort de l’histoire de la Seleçao. Reste à savoir si cette possibilité se concrétisera. Appelé pour la première fois avec le Portugal, le jeune joueur va devoir démontrer ce qu’il vaut car la concurrence est rude à son poste