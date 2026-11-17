Un chapelet lancé depuis la foule a heurté le visage du pape Léon XIV, lundi 16 novembre 2026, au Pérou, à quelques minutes de sa dernière messe dans le pays. L’impact a eu lieu à bord de la papamobile, sur la base aérienne Las Palmas, dans le district de Surco, à Lima, et le Vatican indique que le pontife est sorti indemne. En effet, le pape terminait une tournée de douze jours en Amérique du Sud, avec des étapes en Uruguay et en Argentine avant le Pérou, où il a vécu près de vingt ans et dont il a obtenu la nationalité.

Les caméras de télévision ont filmé la scène : le pape lève la main vers son visage, près d’un œil, puis la papamobile reprend sa route sans s’arrêter. Ensuite, le Vatican a précisé son état dans un message officiel : « Le saint-père a été frappé par un petit chapelet alors qu’il saluait les fidèles depuis la papamobile à Lima, au Pérou, mais il est sorti indemne ».

Un geste fréquent sur le passage de la papamobile

Les fidèles lancent régulièrement des chapelets, des peluches ou des maillots de sport vers la papamobile, et Léon XIV les rattrape souvent au vol. Cette fois, cependant, il n’a pas intercepté l’objet, qui l’a touché au visage. Quelques mètres plus loin, il a pris dans ses bras un bébé que lui tendaient des fidèles, puis il a rejoint l’autel.

Une dernière journée chargée avant le départ pour Rome

Auparavant, le pape avait visité une maison de retraite à Callao, port voisin de Lima, où il avait dénoncé les mauvais traitements subis par les personnes âgées : « Nous ne pouvons pas rester indifférents en sachant que les corps et les âmes de nombreux frères et sœurs sont négligés et, bien souvent, manipulés ».

La messe s’est ensuite déroulée comme prévu, sous une chaleur intense, avec 1,5 million de participants selon le Vatican. Dans son homélie, le pape a d’abord remercié le pays : « À la fin de ma visite, je n’ai pas de mots pour exprimer la profonde gratitude envers le Seigneur pour les dons et les grâces abondants qu’il a répandus durant ces jours vécus en communion. Merci Pérou ! ». Il a ensuite conclu : « Mon voyage s’achève, mais le temps de la mission continue ». Enfin, il a quitté le Pérou pour Rome.