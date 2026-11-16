Une coïncidence de patronyme attire l’attention autour de la famille de Vladimir Poutine. En effet, selon le média d’investigation russe indépendant Agentstvo, le petit-fils du président russe, né en août 2025, a été enregistré sous le nom de sa mère plutôt que celui de son père, Igor Zelensky qui n’a aucun lien de parenté connu avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.

Katerina Tikhonova, l’une des filles du maître du Kremlin, a donné naissance l’année dernière à un garçon prénommé Adrian dans un établissement hospitalier de Moscou. En effet, d’après les documents d’état civil consultés par Agentstvo, son acte de naissance indique le nom d’Adrian Igorevich Tikhonov, ce qui signifie qu’il porte le patronyme maternel plutôt que celui de son père, le danseur et directeur artistique Igor Zelensky. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que cette décision visait à éviter toute association avec le président ukrainien.