Le prince Harry en visite surprise en Ukraine : « Vous allez gagner la guerre »

Le prince Harry s’est rendu samedi 14 novembre 2026 à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, pour rencontrer des vétérans blessés et des médecins spécialisés dans les blessures de guerre. Il s’agit de sa quatrième visite dans le pays depuis le début de la guerre en 2022. Or, le séjour est resté secret jusqu’à son départ pour des raisons de sécurité, car les frappes russes se poursuivent.

Le duc de Sussex a d’abord assisté à des matchs de rugby en fauteuil roulant, où des joueurs se disputaient une place dans l’équipe ukrainienne pour les Invictus Games de Birmingham, prévus l’an prochain. Ainsi, il a félicité les athlètes en leur disant : « Vous allez gagner la guerre, et ensuite vous serez prêts à réussir ». Puis, il a reconnu les risques de ce déplacement et dit ce qu’il ressent à chaque retour dans le pays : « J’ai pris un risque en venant ici. Chaque fois que je reviens en Ukraine, je me sens accueilli, je ressens de la chaleur ».

Ensuite, il a pris la parole devant des médecins lors d’une conférence organisée par Superhumans, la clinique de Lviv qui assure la rééducation des blessés de guerre. En effet, il y avait déjà été reçu en avril 2025, pour son premier voyage ukrainien depuis le début du conflit. Par ailleurs, il était revenu en septembre de la même année à Kyiv, où il avait rencontré la Première ministre Ioulia Svyrydenko.

Enfin, devant les vétérans, il a pris un engagement concret pour la compétition sportive qu’il a fondée en 2014 pour les militaires blessés : « Quand la guerre sera finie et que l’Ukraine aura gagné, nous serons prêts à vous soutenir pour organiser des Invictus Games ». De leur côté, les athlètes lui ont offert un t-shirt à la mémoire des prisonniers de guerre ukrainiens détenus par la Russie. Du reste, l’Ukraine avait déjà fait savoir en 2025 qu’elle souhaitait accueillir l’édition 2029.