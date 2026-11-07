Le Real Madrid mène 2-0 à la pause face à Valence, Valverde et Güler font la différence

Le Real Madrid prend l’avantage à Mestalla et rentre aux vestiaires avec deux buts d’écart, un résultat logique au vu de sa domination. Federico Valverde a ouvert la marque à la 28e minute en surgissant au premier poteau, avant qu‘Arda Güler ne double la mise à la 36e minute d’une volée imparable après un centre bloqué.

Ce score place les Merengues dans la course au titre. Avant cette journée, ils occupaient la troisième place de la Liga avec 27 points après 11 matchs, à trois longueurs du FC Barcelone, leader. Valence, lui, reste englué dans le bas du classement.

Valence réagit sans trouver la faille

Les locaux ont tenté de réagir, notamment par Mayol, et ont même vu un but de Guido Rodríguez refusé pour hors-jeu à la 24e minute. Mais le Real a largement contrôlé le ballon, avec 78 % de possession à la mi-temps. Reste à savoir si les hommes de Madrid sauront conserver cet avantage au retour des vestiaires.