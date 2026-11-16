Les ambassades des États-Unis en Europe ont diffusé le 16 novembre 2026 une alerte de sécurité commune à l’approche des fêtes. Même si le message ne vise aucun pays en particulier, il appelle tous les Américains présents sur le continent à rester attentifs dans les lieux fréquentés.

Ainsi, le texte rappelle que « les citoyens américains doivent rester vigilants face à leur environnement et appliquer de bonnes pratiques de sécurité personnelle… les terroristes, y compris les auteurs isolés, peuvent attaquer avec très peu d’avertissement, ou sans aucun, en visant des sites touristiques comme les marchés, les nœuds de transport, les centres commerciaux et les lieux de culte … rester attentif dans les lieux publics bondés, lors des événements de fête et dans les nœuds de transport, à suivre l’actualité locale, à éviter les manifestations et à respecter les instructions des autorités locales ».

L’alerte s’ajoute à la mise en garde mondiale déjà en vigueur du département d’État et prévient aussi que les déplacements peuvent être perturbés pendant les fêtes. En effet, les grèves et les manifestations sont plus fréquentes en Europe depuis quelques mois.

Washington publiait déjà ce type de message avant Noël les années précédentes. Cependant, celui de 2016 s’appuyait sur des informations jugées crédibles, qui évoquaient des projets d’attaques en Europe. Ce n’est pas le cas cette fois.