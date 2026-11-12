Les étudiants étrangers délaissent les USA et le Royaume-Uni pour l'Asie et l'Europe

Les universités du Royaume-Uni et des États-Unis ont perdu respectivement 19 % et 13 % de leurs étudiants internationaux en licence, d’octobre à août, par rapport à la même période un an plus tôt. C’est ce que montre une enquête mondiale publiée le jeudi 12 novembre 2026 par Studyportals, NAFSA et Oxford Test of English. Ainsi, sur 437 établissements répartis dans 63 pays, ces deux pays affichent les plus fortes baisses, devant le Canada et l’Australie, où la demande faiblit aussi. Parallèlement, les universités d’Asie et d’Europe continentale signalent une hausse de leurs inscriptions internationales.

Les établissements interrogés désignent les restrictions de visa et les décisions gouvernementales comme principal obstacle. Ainsi, retards de traitement, contrôles plus stricts et nouvelles règles sur le travail après les études poussent des candidats à repousser leur départ, voire à y renoncer.

Aux États-Unis, le président Donald Trump a étendu les vérifications sur les réseaux sociaux, révoqué des milliers de visas et durci les conditions de séjour. Au Royaume-Uni, la plupart des étudiants internationaux ne peuvent plus venir avec leur famille, et le gouvernement prévoit de raccourcir la durée pendant laquelle les diplômés peuvent rester pour travailler ou chercher un emploi.

La directrice exécutive de NAFSA, Fanta Aw, y voit la confirmation d’un constat ancien : « Ces résultats confirment ce que nous avions déjà observé : les politiques nationales comptent pour les étudiants internationaux qui prennent de grandes décisions sur l’endroit où étudier, mener des recherches ou lancer leur carrière ».

Elle avait d’ailleurs défendu la même idée lors de l’édition précédente, en visant les États-Unis : « Les États-Unis bénéficient énormément des étudiants internationaux, sur les plans économique, social et intellectuel, et nos politiques doivent refléter cette réalité ».

En effet, l’enquête de 2025 relevait déjà que 48 % des universités américaines comptaient moins d’étudiants internationaux en licence, avec une baisse moyenne de 6 %, et que 63 % en perdaient en master, avec un recul moyen de 19 %. Toutefois, les données de cette nouvelle édition ont été recueillies avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, remportées par les démocrates au Congrès, alors que les règles de visa restent du ressort du président.