Ligue des champions : Nike met fin à 26 ans de partenariat entre Adidas et l'UEFA

À partir de la saison 2027-2028, Nike deviendra le fournisseur officiel des ballons de la Ligue des champions, mettant ainsi un terme à la collaboration historique entre Adidas et l’UEFA. Le contrat s’étendra également à la Ligue Europa et à la Ligue Conférence jusqu’en 2031.

Une nouvelle page s’ouvre dans l’histoire commerciale du football européen. En effet, à partir de la saison 2027-2028, Nike remplacera Adidas comme fournisseur officiel du ballon de la Ligue des champions. Cet accord, conclu jusqu’à la fin de l’exercice 2030-2031, concerne également la Ligue Europa et la Ligue Conférence, permettant ainsi à la marque américaine de couvrir les trois principales compétitions masculines de clubs de l’UEFA.

Pour rappel, ce changement met fin à une collaboration entamée en 2001, année où Adidas avait introduit le célèbre ballon « Finale », reconnaissable à ses étoiles inspirées du logo de la compétition. Au fil des saisons, ce design est devenu l’un des symboles visuels de la Ligue des champions, au point d’être immédiatement associé à ses grandes soirées européennes. En outre, la marque allemande avait également fourni les ballons de la Ligue Europa entre 2009 et 2018, avant de céder ce marché à Molten, puis à Kipsta en 2024.

Avec cette nouvelle attribution, Nike devient ainsi le premier équipementier à fournir simultanément les ballons des trois compétitions concernées. En effet, la marque américaine succédera également à Kipsta pour les deux autres tournois, une première dans l’organisation commerciale de ces épreuves.

Sur le plan financier, les conditions exactes du contrat n’ont pas été officiellement communiquées. Toutefois, selon les informations rapportées par SportsPro, l’accord avoisinerait 40 millions d’euros par an, soit près du double de la valeur du précédent partenariat.