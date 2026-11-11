Ligue des Nations : incertitude autour de Mbappé avant le match contre l'Italie

À la veille de la confrontation entre la France et l’Italie en Ligue des Nations, Kylian Mbappé suscite des interrogations au sein de la sélection française alors que l’attaquant du Real Madrid n’a pas participé à la dernière séance d’entraînement et se trouve actuellement aux soins.

L’inquiétude grandit autour de Kylian Mbappé à quelques heures du déplacement des Bleus en Italie. En effet, le capitaine de l’équipe de France a manqué l’entraînement de ce mercredi 11 novembre. Dans un message transmis aux journalistes, la Fédération française de football (FFF) a indiqué que le joueur restait en soins à l’infirmerie. Cependant, aucune précision n’a été communiquée sur la nature de son problème physique ni sur une éventuelle absence lors de la rencontre prévue jeudi.

Pour rappel, le 25 septembre 2026, lors de la victoire française contre la Turquie (1-0), Kylian Mbappé avait inscrit l’unique but de la rencontre avant de se blesser. La FFF avait alors annoncé son départ du groupe en raison de cette blessure et l’attaquant avait ensuite manqué les trois rencontres suivantes des Bleus.

Par ailleurs, cette incertitude complique les préparatifs de Zinédine Zidane, qui doit déjà composer avec plusieurs indisponibilités comme Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni, Pierre Kalulu et Marcus Thuram. Le sélectionneur est attendu en conférence de presse, une occasion de faire le point sur la situation de son capitaine. Pour l’heure, la participation de Mbappé au match contre l’Italie reste incertaine.