Ligue des nations : la France de Zidane s'incline 3-1 en Italie pour la première fois à San Siro

San Siro n’avait jamais vu la France perdre, jusqu’à ce jeudi 12 novembre 2026. Les Bleus ont été battus 3-1 par l’Italie à Milan, lors de la 5e journée de la Ligue des nations. Ainsi, Zinédine Zidane subit sa première défaite depuis son arrivée à la tête de la sélection, au bout de cinq matchs. Pourtant, privée de Kylian Mbappé, la France avait pris les devants grâce à Michael Olise, avant de laisser filer la rencontre.

Ensuite, l’Italie a renversé le match et Davide Frattesi a donné l’avantage aux siens (2-1) sur une offrande de Dimarco. Par conséquent, les Bleus ont perdu le fil, et le public de San Siro a même accompagné la fin du match d’une ola. Cependant, le sélectionneur italien Roberto Mancini avait annoncé la couleur la veille, comme le rapporte LaPresse : « Ma dernière partie ici à San Siro, je l’ai gagnée, j’en garde un bon souvenir parce que c’était contre l’Angleterre. J’espère donc pouvoir faire le bis. Mes choix seront faits parce que nous pensons qu’ils sont justes, que nous jouions à San Siro ou non ». Puis, fidèle à ces propos, il a aligné une équipe très jeune, et le pari a payé.

En effet, ce succès a une valeur historique, puisque l’Italie n’avait plus battu la France à domicile depuis 1962. De plus, elle sortait de trois défaites consécutives à San Siro, face à l’Allemagne, à la France et à la Norvège. Quant aux Bleus, Kroupi et Mayulu ont disputé leurs premières minutes en équipe de France lors des changements tardifs, sans inverser la tendance. Les deux équipes s’étaient déjà quittées sur un nul (1-1) au Stade de France le 2 octobre.

Enfin, les Bleus doivent désormais valider leur billet pour les quarts de finale face à la Turquie, dimanche, lors de la dernière journée.