Ligue des nations : Zidane vise le retour de Mbappé face à la Turquie, dimanche à Bordeaux

Kylian Mbappé pourrait retrouver les Bleus dimanche 15 novembre, au Stade de Bordeaux, pour la dernière journée du groupe A1 de la Ligue des nations contre la Turquie (20h45). Le capitaine de l’équipe de France a manqué la défaite à Milan jeudi, mais Zinédine Zidane compte toujours sur lui. Ainsi, l’enjeu est direct, puisque les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale de mars 2027.

Le sélectionneur a annoncé le forfait de son attaquant la veille du match contre l’Italie, en conférence de presse à Milan. Selon Foot01, qui rapporte ses propos, Zidane a déclaré : « Kylian sera forfait jeudi. Il a ressenti une petite douleur aux ischio-jambiers. Comme d’habitude, zéro risque ». Par conséquent, le joueur du Real Madrid est resté avec le groupe pour viser la Turquie, mais aucune annonce officielle n’a confirmé son état depuis.

Sans lui, les Bleus ont tout de même ouvert le score à Milan grâce à Michael Olise, auteur de son cinquième but en cinq matchs dans la compétition. Ensuite, l’Italie a retourné la rencontre (3-1), avec un doublé de Francesco Pio Esposito et un but de Davide Frattesi. Ousmane Dembélé était lui aussi indisponible. Zidane a donc subi sa première défaite depuis son arrivée en juillet, à la succession de Didier Deschamps, et l’Italie a signé sa première victoire à domicile face à la France depuis 1962.

Ce revers a bouleversé la hiérarchie du groupe. En effet, l’Italie et la France comptent chacune 10 points, mais les Italiens passent devant grâce à la confrontation directe (1-1 à Saint-Denis, puis 3-1 à Milan). Ensuite vient la Belgique avec 9 points, qui reçoit l’Italie le même soir, à la même heure. Cependant, les Bleus ne dépendent pas des autres, car une victoire contre la Turquie leur garantirait l’une des deux premières places.

Pourtant, l’adversaire est le plus faible du groupe. La Turquie n’a pas marqué un point en cinq matchs et a encaissé cinq défaites. En effet, elle avait déjà été battue 1-0 à Kocaeli le 25 septembre, sur un but de Mbappé à la 54e minute. Mais l’attaquant s’était blessé au genou gauche juste après et avait quitté le rassemblement. Ce but était son 67e en équipe de France, un record.

Du coup, si son état le permet, Mbappé retrouverait dimanche l’adversaire contre lequel il s’était blessé. Il aurait ainsi l’occasion de relancer des Bleus encore invaincus contre la Turquie sous l’ère Zidane.