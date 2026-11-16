L'Iran affirme avoir capturé un quatrième drone américain MQM-170 près du détroit d'Ormuz

L’Iran assure avoir pris le contrôle d’un nouveau drone américain, ce lundi 16 novembre 2026, au sud de l’île de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz. Ainsi, la Marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a diffusé un communiqué où elle détaille l’opération : Ce matin, un drone MQM-170 appartenant à l’armée américaine agresseure a été posé intact à la suite d’une opération réussie de guerre électronique. Il s’agit du quatrième drone de ce type capturé par les unités de guerre électronique et de drones de la Marine du CGRI, et du huitième saisi intact par le CGRI dans la zone du détroit d’Ormuz.

Ce drone opérait pour repérer et identifier les systèmes de défense aérienne et de guerre électronique de l’Iran dans cette zone. Au sud de l’île de Qeshm, il a été la cible d’une attaque électronique réussie des combattants de la Marine du CGRI, qui ont pris le contrôle de sa navigation avant de le faire atterrir intact. Pourtant, aucune preuve indépendante n’accompagne pour l’instant cette annonce.

Ainsi, le chiffre de quatre correspond au seul décompte de la Marine, alors que le CGRI en compte huit au total. En effet, l’Iran avait déjà revendiqué une première capture de ce modèle le 29 octobre, à l’ouest du détroit d’Ormuz, et le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) avait alors démenti cette version.

Toutefois, le MQM-170 Outlaw, fabriqué par l’entreprise américaine Griffon Aerospace, sert avant tout de cible volante pour l’entraînement des défenses aériennes, même s’il peut embarquer des caméras pour des missions de reconnaissance. Dès lors, le rôle d’espionnage que lui attribue Téhéran reste une affirmation des Gardiens de la révolution, que les États-Unis n’ont pas confirmée.