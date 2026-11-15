L'Iran dit n'avoir « plus rien à discuter » avec les États-Unis et maintient ses sept conditions

Téhéran ne voit plus de sujet à traiter avec Washington, près de neuf mois après le début de la guerre. Le 15 novembre 2026, Hassan Qashqavi, porte-parole de la commission de la sécurité nationale du Parlement de l’Iran, a affirmé que les États-Unis avaient abandonné l’accord conclu entre les deux pays. Il a déclaré : « Il n’y a plus rien à discuter ». Pourtant, il a précisé que la voie diplomatique n’était pas fermée, puisque l’Iran a fixé sept conditions pour résoudre la situation.

Un accord que Washington aurait quitté

Selon le député, son pays est entré dans une phase d’après-négociations, car les discussions précédentes ont déjà couvert tous les sujets et ont abouti à un accord signé par les présidents des deux pays. Ainsi, il reproche à Washington de s’en être retiré. Cette lecture n’est pas confirmée par la partie américaine.

Cependant, les pourparlers menés à Islamabad au printemps s’étaient achevés sans accord. Ensuite, un mémorandum conclu par la suite a expiré en août, sans régler le conflit de façon durable.

Sept conditions avant toute reprise

Ces sept conditions ont été transmises à Washington par l’intermédiaire du Qatar. Leur annonce remonte au 20 septembre, par Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, qui avait alors déclaré : « L’Amérique doit d’abord appliquer nos conditions, et ensuite seulement les négociations pourront suivre ». Toutefois, la liste complète n’a jamais été rendue publique. Les responsables iraniens évoquent la fin de la guerre sur tous les fronts, la libération des fonds gelés et la levée du blocus naval.

En octobre, Hassan Qashqavi disait déjà que ces conditions n’étaient pas négociables. En effet, il avait lié la réouverture du détroit d’Ormuz à leur application complète. Dès lors, sa déclaration du 15 novembre reprend la même ligne, avec une formule plus tranchée.

Le TNP et la menace d’une nouvelle guerre

Par ailleurs, le député a abordé le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP), après les attaques contre les installations nucléaires iraniennes. Il présente un retrait du traité comme une demande nationale sérieuse en Iran, et s’est interrogé : « Le TNP est-il fait pour le temps de guerre, quand les États-Unis attaquent des installations nucléaires, ou pour le temps de paix ? » En outre, il a mis en garde contre une reprise des hostilités, en affirmant : « L’ennemi peut commencer la guerre, mais c’est à nous d’y mettre fin ». Ainsi, selon lui, une nouvelle attaque ne se limiterait pas forcément à quelques jours, et les pays qui mettent leur territoire à disposition pour frapper l’Iran devraient verser des indemnités.

Hassan Qashqavi s’exprime au nom d’une commission parlementaire, et non du gouvernement iranien.