L’Iran a lancé mardi des drones contre un système radar militaire américain installé à Bahreïn. Cette opération intervient dans un contexte de fortes tensions dans le Golfe, alors que Téhéran et Mascate poursuivent leurs discussions sur la sécurisation du détroit d’Ormuz.

Les Gardiens de la révolution islamique ont indiqué que le système radar visé se trouvait sur la base de Sheikh Isa, à Bahreïn. De son côté, Manama a annoncé avoir intercepté l’attaque après le déclenchement d’une alerte aérienne et une consigne invitant les habitants à se mettre à l’abri. Aucun blessé ni dégât matériel n’a été signalé.

Le choix de cette installation revêt une importance particulière. En effet, Bahreïn accueille le quartier général de la Ve flotte de la marine américaine, basé à Naval Support Activity Bahrain. Cette force navale supervise les opérations américaines dans le golfe Persique, le golfe d’Oman, la mer Rouge, le golfe d’Aden et la mer d’Arabie.

Pour rappel, la présence navale américaine dans le royaume remonte à 1948 tandis que la Ve flotte, quant à elle, a été réactivée en 1995. De plus, les relations militaires entre les deux pays reposent notamment sur un accord de coopération en matière de défense signé en 1991 et renouvelé en 2017 pour quinze ans.