Macron affirme que l'épargne des Européens, supérieure à celle des Américains, est mal investie dans la tech

Emmanuel Macron juge que l’Europe a l’argent nécessaire pour combler son retard technologique, mais qu’elle ne le place pas au bon endroit. Le président français l’a affirmé en février 2026, lors de sa visite officielle en Inde, dans le podcast Figuring Out de Raj Shamani. Interrogé sur la place de la France et de l’Europe dans la tech, il a d’abord relevé : « Quand on regarde le secteur de la tech, il est largement porté par les États-Unis, les sept grandes entreprises, et par les entreprises chinoises. L’Europe est la bonne approche, mais dans beaucoup de secteurs, nous sommes trop fragmentés ».

Trois freins selon Macron : l’échelle, l’argent et le risque

Il a ensuite comparé les capacités de financement des deux côtés de l’Atlantique : « Aux États-Unis, vous avez beaucoup de capitaux, beaucoup de poches profondes, donc ils investissent beaucoup d’argent. Le paradoxe, c’est qu’en Europe, vous avez beaucoup d’épargne, bien plus qu’aux États-Unis. Mais cette épargne n’est pas correctement investie, à cause de trop de réglementations dans le secteur bancaire et assurantiel, et de la structure de notre système de financement ». Il a aussi précisé la destination de cet argent, puis ajouté un troisième obstacle : « Ces économies sont largement dirigées vers le marché obligataire, ou partent hors d’Europe en quête de rentabilité. Il faut trouver plus d’appétit pour le risque. Donc l’échelle, l’argent et un état d’esprit de prise de risque ».

Le chef de l’État défend cette ligne depuis plusieurs années. En effet, en mai 2024 sur Bloomberg TV, il réclamait déjà un marché des capitaux unifié, en déclarant : « Nous avons besoin d’une consolidation, mais aussi d’un marché intérieur pour les Européens, ce qui n’est pas le cas. Nous devons composer avec 27 réglementations ».