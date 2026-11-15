Made in Europe : l'exclusion du Maroc qualifiée d'« acte agressif » par Ryad Mezzour

Le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, hausse le ton contre Bruxelles, Paris et Berlin. En effet, dans un entretien publié le 13 novembre 2026, il juge qu’écarter le Maroc du futur label « Made in Europe » serait un acte hostile. Ainsi, l’automobile, premier secteur exportateur du royaume depuis trois ans, se retrouve en première ligne.

Il faut savoir que le ministre désigne la France comme le pays le plus actif dans cette exclusion et déclare : « Nous considérons cela comme un acte agressif vis-à-vis du Maroc… On tirera les conséquences. Mais ce que je veux dire, c’est qu’on les tirera très vite. On n’attendra pas que ça meure ». Puis il laisse entendre que le royaume peut se tourner vers d’autres partenaires, « avec d’autres objectifs, d’autres intérêts », et qu’il faudra « compter nos amis ».

En outre, il rejette la clause dite « grand-père », qui laisserait les activités actuelles s’éteindre : « C’est une position qui ne nous convient pas ». Il affirme aussi que des projets ont déjà changé de cap, puisqu’il évoque « d’investissements qui sont partis de l’autre côté de la Méditerranée ». Enfin, il répond aux craintes européennes sur la présence chinoise : aucun véhicule chinois n’est produit au Maroc, et les chaînes de batteries marocaines « font même l’objet de contrôles plus stricts ».

La Commission européenne a présenté l’Industrial Accelerator Act le 4 mars 2026. En effet, ce texte réserve certaines aides et certains marchés publics aux produits fabriqués dans l’Union européenne. Or, les exportations automobiles marocaines ont atteint 159,2 milliards de dirhams en 2025, et Renault produit à Tanger et à Casablanca, tandis que Stellantis est installé à Kénitra. Par conséquent, le Maroc est un fournisseur direct de ces constructeurs européens.