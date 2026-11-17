À l’issue du test de recrutement de 14 agents contractuels organisé au profit de la Mairie de Cotonou, suivi d’entretiens individuels le 11 août 2026, des candidats déclarés admis dans cinq corps professionnels sont invités à prendre service. L’annonce a été faite par le Secrétaire exécutif de la municipalité dans un communiqué publié le 17 novembre 2026 sur la page Facebook de la Mairie.

Les candidats concernés doivent se présenter à 8 heures au Service des ressources humaines (SRH) de la Direction des affaires administratives et financières (DAAF), situé à Wologuèdè. Cette convocation fait suite aux entretiens individuels organisés le 11 août 2026.

Le communiqué publié précise également que tout candidat qui ne se présentera pas au lieu et à l’heure indiqués sera considéré comme démissionnaire.

Voici les cinq profils et les candidats déclarés admis :