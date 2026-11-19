L’armée malienne a annoncé la libération de 24 de ses militaires détenus dans la zone d’In-Tebezas, au sud-est de Kidal. L’opération, menée mercredi 18 novembre 2026, a mobilisé des moyens aériens et des troupes au sol.

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé une opération militaire ayant permis de libérer 24 de leurs éléments retenus dans la zone d’In-Tebezas, située à environ 110 kilomètres au sud-est de Kidal. Selon le communiqué de l’état-major général des Armées, l’intervention a été déclenchée aux environs de 13 heures, après une reconnaissance aérienne destinée à repérer les positions des groupes armés et le lieu de détention des soldats.

D’abord, l’assaut a été précédé de frappes visant plusieurs points de rassemblement des combattants. Puis, des hélicoptères de combat ont ensuite ciblé les positions de garde avant le déploiement de troupes héliportées sur le site de détention. À l’issue de cette intervention, les 24 militaires ont été récupérés puis transportés vers Gao.

L’état-major affirme qu’aucune perte n’a été enregistrée dans les rangs des forces engagées. Toutefois, il fait état de combattants neutralisés, sans communiquer de bilan chiffré. En outre, le communiqué ne donne également aucune indication sur la durée de détention des militaires ni sur l’identité de leurs ravisseurs.

Pour rappel, la région de Kidal reste marquée par les affrontements entre l’armée malienne et les groupes armés. Dans son analyse d’octobre 2026, FEWS NET relève une dégradation de la situation après l’offensive coordonnée du 25 avril, qui a touché six régions du pays, dont Kidal. Aussi, les combats opposant les FAMa au Front de libération de l’Azawad (FLA), engagés depuis 2023, continuent de peser sur la stabilité de cette partie du territoire malien.