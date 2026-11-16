Mali : Assimi Goïta dote l'armée de 7 nouveaux appareils militaires, dont 4 hélicoptères Mi-24

Le président de la Transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, a présidé ce lundi 16 novembre 2026 une cérémonie de remise de nouveaux aéronefs aux Forces armées maliennes (FAMa), à l’aéroport international Président-Modibo-Keïta de Bamako. Cette livraison porte sur sept appareils. Il s’agit de quatre hélicoptères d’attaque Mi-24, deux hélicoptères de manœuvre Mi-8 et un avion de transport stratégique Iliouchine Il-76. Le chef de l’État a symboliquement remis les clés au général Oumar Diarra, chargé de leur prise en compte au sein de l’armée.

Pour rappel, Assimi Goïta avait présidé en janvier 2024, la réception de cinq drones turcs Bayraktar TB2. L’armée avait également reçu des avions de combat Sukhoï-25, des appareils d’entraînement L-39 Albatros et des hélicoptères Mi-8 en janvier 2023. Récemment, le Mali a renforcé son parc avec des drones Akinci, des blindés et des véhicules logistiques.

Une modernisation progressive des capacités militaires

Les Mi-24 sont conçus pour les missions d’attaque et d’appui aux troupes au sol. Les Mi-8 permettent le transport de militaires et le soutien logistique des opérations. L’Il-76 offre une capacité de transport stratégique de matériels et de personnel sur de longues distances.

Présentant en juillet 2026 le bilan des cinq années de transformation de l’appareil de défense, le général Oumar Diarra avait souligné que les investissements avaient permis d’améliorer « la mobilité, la puissance de feu, la capacité de renseignement et l’efficacité opérationnelle des FAMa ». Il avait évoqué les acquisitions de blindés, de drones, d’avions de chasse, d’hélicoptères de combat et de systèmes d’artillerie.

Au-delà des équipements, les autorités maliennes poursuivent la construction de nouvelles infrastructures militaires, notamment des camps à Bougouni, Koutiala, San, Kita et Diéma. La formation des militaires et le développement de la coopération avec des partenaires comme la Russie, la Turquie et la Chine figurent parmi les axes de cette modernisation.