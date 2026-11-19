La solidarité s’organise autour des orpailleurs béninois contraints de quitter le territoire guinéen. Selon une information publiée par La Nation le 18 novembre 2026, une délégation de la communauté béninoise vivant au Mali s’est rendue en début de semaine sur le site de Ouézindougou, où sont regroupés les compatriotes concernés. La visite s’est déroulée avec la participation d’un représentant consulaire.

Sur place, les membres de la diaspora ont apporté plusieurs produits de première nécessité. Les dons comprenaient notamment du riz, du pain, des pâtes alimentaires, du sucre, des conserves de sardines et de l’eau. La compagnie Toupac Transport a également contribué à cette assistance en offrant des denrées alimentaires, un bœuf et une enveloppe de 500 000 FCFA.

Environ 300 Béninois recensés sur le site

La présidente de la section malienne du Haut Conseil des Béninois de l’extérieur (HCBE), Sofiath Adjeodah, a confirmé cette mobilisation. Elle a salué les dispositions prises par les autorités maliennes pour accueillir les ressortissants étrangers arrivés à la suite des opérations menées en Guinée contre l’orpaillage clandestin.

D’après le premier recensement communiqué par la responsable, environ 300 Béninois âgés de 13 à 36 ans se trouvent actuellement sur le site. Les opérations d’identification se poursuivent afin de déterminer avec davantage de précision le nombre de personnes concernées et leurs besoins.

Au-delà de l’aide alimentaire, la communauté béninoise attire l’attention sur les difficultés sanitaires et logistiques auxquelles font face les ressortissants expulsés. Sofiath Adjeodah plaide notamment pour la poursuite de l’assistance humanitaire, la prise en charge médicale des compatriotes malades et un appui des autorités en vue de leur rapatriement vers le Bénin.

Cette mobilisation intervient après les mesures prises par les autorités guinéennes pour mettre fin à l’exploitation aurifère clandestine sur leur territoire. L’opération a entraîné le départ de nombreux ressortissants étrangers, dont des Béninois, désormais dans l’attente d’une solution pour regagner leur pays.