Manchester United : ce que l'on sait de Tyler Adjei, sa nouvelle recrue de 16 ans

Manchester United prépare déjà l’avenir sous la direction de son prochain entraîneur, Mauricio Pochettino. Le club anglais a bouclé le recrutement de Tyler Adjei, un attaquant de 16 ans qui évoluait jusque-là à Reading. Selon The Athletic, qui a révélé l’information vendredi 13 novembre, le jeune joueur a accepté les conditions proposées par les Red Devils et son transfert est conclu, sous réserve des dernières formalités administratives.

Né le 17 juillet 2010, Adjei est un international anglais des moins de 16 ans. Il s’est distingué dans les équipes de jeunes de Reading avant d’attirer l’attention de Manchester United. En effet, sa polyvalence constitue un atout pour sa progression, puisqu’il peut évoluer sur les trois postes offensifs. Toutefois, le club mancunien envisage principalement de l’utiliser comme avant-centre. Il devrait ainsi rejoindre dans un premier temps les moins de 18 ans, sous la direction de Darren Fletcher.

Concernant son profil, une source citée par The Athletic souligne ses qualités athlétiques, son comportement et son état d’esprit à l’entraînement. Cependant, ces aptitudes ne signifient pas que son développement est achevé, puisqu’il doit encore progresser techniquement. À 16 ans, son intégration dans le centre de formation lui offrira donc un cadre pour poursuivre son apprentissage.

Par ailleurs, ce recrutement intervient à un moment particulier pour Manchester United. En effet, Mauricio Pochettino doit officiellement prendre ses fonctions à Old Trafford la semaine prochaine, après le limogeage de Michael Carrick. Ainsi, l’arrivée d’Adjei constitue un premier mouvement dans la préparation de la nouvelle ère sportive du club, qui ne se limite pas aux besoins immédiats de son équipe première, mais concerne également le développement de ses jeunes talents.