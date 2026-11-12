Manchester United limoge Michael Carrick après le pire début de saison de son histoire en Premier League

Michael Carrick devient le septième entraîneur permanent écarté par Manchester United depuis le départ d’Alex Ferguson en 2013. Le club anglais a annoncé son limogeage ce jeudi 12 novembre 2026, en Angleterre, alors que l’équipe occupe la zone de relégation de la Premier League. La décision tombe moins de six mois après la signature, en mai, de son contrat de deux ans.

Le club veut nommer un successeur rapidement

Manchester United a justifié son choix dans un communiqué, où il explique que « après un début de saison décevant, le club est parvenu à la conclusion extrêmement difficile qu’un changement est nécessaire pour atteindre ses ambitions, et il entend nommer un successeur permanent le plus rapidement possible ». Le nom du remplaçant n’a pas été annoncé à ce stade.

Carrick avait pris la tête de l’équipe en janvier, à titre intérimaire, après le renvoi de Ruben Amorim. Il avait ensuite relancé le groupe jusqu’à une troisième place au classement final, ce qui lui avait valu d’être confirmé à son poste. Ancien milieu de terrain, il a porté le maillot de United de 2006 à 2018 et y a remporté cinq titres de champion d’Angleterre ainsi qu’une Ligue des champions.