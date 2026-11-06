Maroc : une Ivoirienne décède à Casablanca, sa famille réclame une enquête

Selon le média marocain Chouf TV, une ressortissante ivoirienne aurait perdu la vie dans des circonstances encore indéterminées au sein d’une entreprise chinoise à Casablanca. Son époux et ses proches réclament désormais l’ouverture d’une enquête afin de comprendre les circonstances du drame.

La situation a notamment provoqué des tensions devant la morgue d’Errahma, où plusieurs proches de la défunte se sont rassemblés pour demander aux autorités compétentes d’établir les circonstances exactes du décès. Cependant, aucune information n’a été donnée sur l’identité de la victime ni de l’entreprise concernée.