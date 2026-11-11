Mbappé écarté de l'entraînement des Bleus : ce que l'on sait avant Italie-France

Kylian Mbappé n’a pas pris part à la séance collective de l’équipe de France, mercredi 11 novembre 2026, à la veille du déplacement à Milan, en Italie, pour le match de Ligue des nations. Ainsi, l’encadrement des Bleus a indiqué que le capitaine était resté « en soins », mais il n’a donné aucune précision sur son état physique. Toutefois, selon L’Équipe, l’attaquant du Real Madrid ressentirait « une gêne aux ischio-jambiers » et devrait manquer la rencontre de jeudi, prévue à 20 h 45. Pour l’instant, aucun forfait n’a été officialisé.

Un retour espéré face à la Turquie

Pourtant, le staff garde l’espoir de retrouver son capitaine dimanche, à Bordeaux, pour la réception de la Turquie. Par conséquent, Mbappé ne devrait pas rentrer à Madrid et reste avec le groupe pendant tout le rassemblement.

En effet, cette convocation marquait son retour en sélection après trois matches manqués sur une douleur au genou gauche, ressentie le 25 septembre en Turquie. Ce soir-là, il avait signé l’unique but de la victoire (1-0) lors du premier match de Zinédine Zidane comme sélectionneur. Enfin, à 27 ans, il reste le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, avec 67 buts en 107 sélections.