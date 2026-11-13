Médicaments : le russe Promomed veut cibler l'Afrique pour développer ses exportations

Un groupe pharmaceutique russe regarde vers l’Afrique pour écouler ses médicaments. Le 13 novembre 2026, le compte Sputnik Afrique a publié sur X un message sur les ambitions de Promomed, basé en Russie. Le texte annonçait : « La Russie prête à fournir des médicaments aux pays africains, selon le dirigeant de la société russe Promomed ». Le message ajoute que Piotr Bely, fondateur et président du conseil d’administration, juge « intéressantes » les perspectives d’exportation sur le continent. Il ne précise ni les pays visés, ni les volumes, ni le calendrier.

Cette orientation n’est pas nouvelle chez le dirigeant. En 2024, il présentait déjà l’export comme un levier de croissance dans un entretien à la presse russe : « Aujourd’hui, nos médicaments conquièrent de plus en plus les marchés étrangers en Asie, en Amérique latine et en Afrique. À terme, les médicaments peuvent devenir l’un des principaux postes d’exportation, au même titre que le pétrole, le gaz et les technologies spatiales ».

Les chiffres du groupe montrent une montée en puissance. En juin 2025, Piotr Bely déclarait au sujet de l’international : « Nous renforçons de manière constante nos relations internationales en rendant les médicaments innovants plus accessibles. En 2024, nous avons nettement accru notre présence internationale : les ventes à l’export ont augmenté de 56 %. Notre objectif stratégique est de porter la part des revenus à l’export à 15 % d’ici 2032 ». Promomed a aussi signé en mai 2026 un partenariat avec le ministère vietnamien de la Santé.

L’annonce intervient deux semaines après le troisième sommet Russie-Afrique, tenu à Moscou les 28 et 29 octobre. À l’issue de cette rencontre, le président russe Vladimir Poutine a affirmé : « Nous allons augmenter les livraisons de médicaments efficaces » vers le continent. Un autre groupe russe, Pharmasyntez, a lui aussi annoncé début novembre vouloir étendre ses exportations en Afrique. Il fournit déjà la Libye.