Après un premier documentaire consacré à son retour à la Maison-Blanche, Melania Trump revient avec une série en deux épisodes qui promet de montrer davantage les facettes privées et publiques de la Première dame américaine.

Melania Trump poursuit son expérience audiovisuelle avec « Melania : The Series », une nouvelle série documentaire disponible dès ce vendredi 20 novembre 2026 sur Amazon Prime Video. Présentée en avant-première jeudi soir à New York, cette production en deux parties constitue la suite du film « Melania », sorti le 30 janvier 2026.

Réalisé par Brett Ratner, ce premier long-métrage de 1 h 44 min suivait la Première dame durant les 20 jours précédant l’investiture de Donald Trump en janvier 2025 et a enregistré plus de 16,6 millions de dollars de recettes dans le monde, alors qu’Amazon avait investi 75 millions de dollars pour acquérir ses droits et assurer sa promotion. Cependant, son accueil critique a été largement défavorable.

Cette fois, la nouvelle série entend élargir le regard porté sur l’épouse du président américain en abordant aussi bien son parcours depuis la Slovénie que ses activités publiques, sa vie privée et sa relation avec son fils, Barron Trump. Les deux épisodes développent des approches complémentaires : « Family and Trust » revient sur la période précédant le retour du couple à la Maison-Blanche, tandis que « Pride and Honor » s’intéresse à son rôle de Première dame.

Interrogée sur le plateau de Fox News, Melania Trump a d’ailleurs annoncé « davantage de conversations privées », tout en promettant un résultat « très différent du film ». Cette orientation traduit sa volonté de proposer un contenu plus personnel, au-delà des images consacrées à ses activités officielles.