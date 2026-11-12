Météo en France : 18 départements menacés par des orages ce samedi

Après le passage de la tempête Charles et les fortes précipitations enregistrées dans le sud-est de la France, une nouvelle perturbation pourrait favoriser le retour des orages ce samedi 14 novembre 2026. Selon les prévisions de Keraunos rapportées par CNEWS, 18 départements pourraient être concernés, en partie ou en totalité.

La météo s’annonce de nouveau instable dans plusieurs régions françaises. En effet, après le passage de la tempête Charles, une nouvelle dégradation est attendue ce samedi 14 novembre. Selon Keraunos, l’Observatoire français des tornades et des orages violents, 18 départements pourraient connaître des épisodes orageux au cours de la journée.

Dans l’ouest du pays, les territoires concernés sont la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne, les Landes et le Lot-et-Garonne. Dans le sud-est, l’Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud figurent également parmi les zones exposées.

Pour expliquer cette évolution météorologique, Keraunos indique que «un nouveau thalweg d’altitude de courte longueur d’onde devrait gagner l’ouest du pays». Cette configuration pourrait provoquer une légère dépression orageuse et favoriser le développement d’averses accompagnées d’éclairs.

La tempête Charles a déjà perturbé le temps

Cette nouvelle prévision intervient après le passage de la dépression Charles, qui doit atteindre le sud de la France ce jeudi 12 novembre, après avoir traversé la péninsule Ibérique. D’après Météo-France, une perturbation pluvieuse concerne une large moitié sud du territoire, avec des précipitations parfois orageuses autour de la Méditerranée.

Par ailleurs, des rafales de vent comprises entre 60 et 80 km/h sont attendues dans plusieurs secteurs, avec des pointes pouvant atteindre 90 km/h dans le domaine de la tramontane. Cependant, la perturbation annoncée pour samedi correspond à une nouvelle évolution atmosphérique. Les prévisions de Keraunos invitent ainsi à surveiller les conditions météorologiques dans les départements concernés.