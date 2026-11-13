Microsoft 365 : Outlook subit une deuxième journée de panne à l'échelle mondiale

La panne mondiale de Microsoft 365 entre dans son deuxième jour : ce vendredi 13 novembre 2026, Outlook reste difficile d’accès pour de nombreux utilisateurs à travers le monde. Ainsi, le compte Microsoft 365 Status a signalé sur X des difficultés d’accès aux boîtes aux lettres Exchange Online dès jeudi 12 novembre en soirée, et aucun délai de rétablissement n’a été annoncé depuis. Par conséquent, l’incident touche aussi Teams et Copilot.

Microsoft a d’abord attribué les perturbations à une charge élevée sur une partie de son infrastructure. Puis, le compte a corrigé ce diagnostic sur X : « Nous avons déterminé que la charge élevée n’est pas liée à une hausse du trafic, mais à un certain nombre de serveurs devenus indisponibles de manière inattendue, ce qui met à rude épreuve le reste de l’infrastructure ». Ensuite, les équipes ont bloqué tous les déploiements, redistribué le trafic à l’échelle mondiale et redémarré des serveurs, avant de commencer à annuler une modification récente de la configuration réseau, dont l’application coïncide avec le début de l’incident. Pourtant, l’éditeur écarte pour l’instant l’hypothèse d’une attaque informatique : « À ce stade, nous n’avons connaissance d’aucune activité malveillante à l’origine de cet incident ».

Concrètement, l’accès aux boîtes aux lettres peut échouer depuis Outlook sur le web, sur ordinateur et sur mobile, et la remise des e-mails peut être retardée. De même, sur Teams, les appels et les messages de canaux fonctionnent, mais la planification des réunions et l’envoi d’invitations échouent. Enfin, Microsoft signale un rétablissement partiel dans certaines régions et ajoute de la capacité à son infrastructure, mais certaines machines restent bloquées dans un état dégradé.

L’entreprise promet un rapport sur la cause racine une fois l’incident maîtrisé. En effet, Teams avait déjà connu des perturbations plus tôt jeudi, entre 15 h 45 et 16 h 53 (heure de Paris), avec des échecs d’envoi de messages en Amérique du Nord et du Sud, que Microsoft imputait alors à une saturation de ressources.