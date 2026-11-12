Migration : l'UE et le Nigeria s'engagent à reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière dans un accord signé à Abuja

Le Nigeria et l’Union européenne ont signé à Abuja leur premier accord de réadmission, a annoncé la Commission européenne le mercredi 11 novembre 2026. Le texte porte la signature du commissaire européen chargé des Affaires intérieures et de la Migration, Magnus Brunner, et de la ministre nigériane des Affaires étrangères, Bianca Odumegwu-Ojukwu. Ainsi, une négociation ouverte depuis une dizaine d’années arrive à son terme.

Selon la Commission, l’accord prévoit des « procédures rapides et efficaces d’identification et de retour des personnes qui n’ont pas le droit de séjourner au Nigeria ou dans un État membre de l’UE ». Dès lors, il s’applique aux deux parties, même si les premiers concernés devraient être des Nigérians installés en Europe sans titre de séjour. En mars, lors du 8e dialogue ministériel Nigeria-UE, Magnus Brunner avait déjà résumé l’enjeu en affirmant que « la finalisation de cet accord fournirait une base pour une coopération plus large entre le Nigeria et l’UE sur les migrations ».

De son côté, le ministre nigérian de l’Intérieur, Tunji-Ojo, avait assuré à la délégation européenne que « le Nigeria respectera chaque disposition de l’accord » et que « le pays n’encourage ni l’immigration illégale ni aucun abus de la confiance établie entre les États ».

Au-delà du texte, le Nigeria rejoint la liste des pays liés à l’Union par un dispositif de ce type, puisque l’UE a désormais des accords formels ou des arrangements pratiques de retour et de réadmission avec 24 pays. Par ailleurs, Abuja a précisé que les discussions sur d’autres volets de la coopération, dont les voies légales de migration, s’ouvriraient une fois l’accord conclu.