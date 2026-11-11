MLS : Lionel Messi devancé par un attaquant de Dallas au ratio de buts par minute

Meilleur buteur de la saison régulière 2026 avec 26 réalisations, Lionel Messi n’est pourtant pas le joueur le plus efficace de la MLS lorsqu’on rapporte les buts au temps de jeu.

Lionel Messi a encore marqué la saison régulière de la Major League Soccer (MLS). Avec 26 buts et 17 passes décisives, l’attaquant de l’Inter Miami totalise 43 contributions offensives. Cependant, une autre statistique révèle qu’un joueur a fait légèrement mieux que lui en matière d’efficacité devant le but. Il s’agit de Petar Musa, l’avant-centre du FC Dallas.

En effet, l’attaquant croate affiche une moyenne de 0,886 but par tranche de 90 minutes, contre 0,878 pour l’international argentin. La différence reste minime, mais elle place Musa devant Messi dans ce classement. Selon les données retenues, seuls les joueurs ayant disputé au moins 1 000 minutes pendant la saison régulière peuvent y figurer.

Concrètement, Petar Musa a inscrit un but toutes les 101 minutes et 35 secondes en moyenne, tandis que Messi a eu besoin de 102 minutes et 30 secondes. L’écart atteint ainsi 55 secondes par réalisation. Toutefois, cette avance ne remet pas en cause la domination de l’Argentin au classement des buteurs.

Pour rappel, le 7 novembre 2026, la MLS lui a officiellement décerné le Soulier d’or, qui récompense le meilleur réalisateur de la saison régulière. Ainsi, avec ses 26 buts, il devance justement Petar Musa, auteur de 22 réalisations, et Sam Surridge, qui en compte 21.