Mort de Jesús de Miguel : Jesús Owono veut présenter ses condoléances à la famille

La mort brusque du footballeur Jésus Miguel a provoqué une onde de choc au sein du monde du football. L’attaquant du club de Ténérife est décédé à la suite d’un violent choc avec le gardien Jésus Owono. Victime d’un arrêt cardiaque, Jésus Miguel avait été rapidement pris en charge par l’équipe médicale. Malheureusement il va succomber après avoir été admis aux urgences.

Marqué psychologiquement par la mort du joueur de 30 ans, le portier équato-guinéen souhaite désormais entrer en contact avec les proches de Jésus Miguel. En effet, le dernier rempart du FC Andorra souhaite se déplacer dans la ville de résidence de la famille à Tolède pour leur présenter ses condoléances. De sources concordantes, depuis ce drame, Jésus Owono peine à se retrouver psychologiquement. Des médias ont expliqué que le jeune portier s’isole fréquemment et qu’il a mis en veille son compte Instagram.

Une démarche humaine avant tout

D’après les informations diffusées par la presse ibérique, Jesús Owono ne souhaite pas se limiter aux messages de soutien adressés à la famille de Jesús de Miguel. En effet, le gardien souhaiterait avoir l’opportunité d’échanger directement avec les membres de la famille de Jésus Miguel afin de leur témoigner sa compassion. Avant de se rendre à Tolède, une lettre ou un appel téléphonique pourraient aussi constituer une première étape.

Jésus Owono souhaite avant tout faire comprendre à la famille qu’il partage leur douleur, même si les circonstances du drame restent difficiles à vivre. La démarche du portier équato-guinéen témoigne de l’impact humain de ce triste évènement qui va au-delà du cadre sportif. La famille de Jésus Miguel traverse actuellement un deuil et sans doute, après cette période, Owono pourra entamer les démarches pour rencontrer la famille du joueur décédé.