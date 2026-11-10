Négociations sur l'Ukraine : les Européens absents de la table à Abu Dhabi

Les délégations de la Russie, de l’Ukraine et des États-Unis ont négocié pendant près de quatre heures, mardi 10 novembre 2026 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, sans aucun représentant européen autour de la table. Pour rappel, c’est la première rencontre de ce format depuis février, les trois cycles de discussions du début d’année n’ayant débouché sur aucune avancée majeure.

Les Européens n’ont pourtant pas été tenus à l’écart de toute la journée. Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, a précisé que le programme avait débuté par une réunion entre son équipe, les émissaires américains et des représentants du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’OTAN et de la Commission européenne. Les trois délégations ont ensuite siégé seules, car Moscou refuse la présence des Européens dans ce cadre, tout en admettant qu’ils pourraient s’y joindre plus tard.

Une sécurité pensée à l’échelle du continent

L’émissaire américain Jared Kushner a ouvert la séance en fixant l’ambition de Washington : « Nous voulons créer un nouveau cadre et une nouvelle compréhension, en nous appuyant sur les différentes institutions et ententes du passé. Nous prenons ce qui a fonctionné, nous essayons d’identifier ce qui a échoué et pourquoi nous en sommes là, et nous espérons créer un cadre qui nous guide pour des décennies, voire des siècles, de paix ». Cette position prolonge ce qu’il avait écrit la veille sur X, à savoir que « un règlement global et durable exigera aussi un engagement direct entre la Russie et nos partenaires européens sur les arrangements de sécurité plus larges qui les concernent ».

Elle rejoint aussi l’idée avancée la semaine dernière par Donald Trump, qui parlait d’un « grand accord » sur la sécurité européenne impliquant « plus que l’Ukraine », et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, l’a accueillie favorablement : « Nous ne pouvons que nous féliciter que les négociateurs, à la demande du président Donald Trump, proposent de placer la question de la sécurité collective en tête de l’ordre du jour des pourparlers sur un règlement ukrainien ». Une partie des Européens y voit pourtant des propositions trop accommodantes pour Moscou, et le chancelier allemand Friedrich Merz a ainsi prévenu : « Je n’ai pas d’attentes exagérément élevées ».

Les deux délégations ont affiché des intentions de paix sans pour autant rapprocher leurs positions. Oumerov a déclaré : « Nos populations attendent la fin de cette guerre, et nous espérons parvenir à une paix durable pour l’Ukraine », et le chef de la délégation russe, Vladimir Medinski, qui dirige l’équipe de Moscou depuis les premiers pourparlers directs d’Istanbul en mars 2022, lui a répondu qu’il espérait que la rencontre permettrait d’avancer « sur la voie de la paix, dans l’intérêt du peuple russe et du peuple ukrainien ». Sur le fond, l’écart reste pourtant net : Vladimir Poutine exige le retrait ukrainien de quatre régions annexées en 2022 et l’abandon de la candidature à l’OTAN, tout en refusant un cessez-le-feu général, alors que Volodymyr Zelensky rejette toute cession de territoire et réclame d’abord un cessez-le-feu, suivi d’une rencontre directe avec son homologue russe.

Pendant ce temps, les frappes se poursuivent des deux côtés. L’armée de l’air ukrainienne a recensé dans la nuit 162 drones et un missile balistique russes, tandis que le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu 155 drones ukrainiens au-dessus de huit régions russes et de la Crimée. La guerre approche ainsi de sa cinquième année.